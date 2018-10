Brasile: Banca centrale, prossimo ministro Finanze conferma progetto per indipendenza dal governo (2)

- Ad oggi esiste una prassi non scritta secondo cui i presidenti della Banca, pur rispondendo al governo, godono di un certo margine di autonomia in decisioni strategiche come ad esempio quelle legate al tasso di sconto. La decisione di rendere formalmente indipendente l'entità monetaria, con il conseguente cambio nel metodo di nomina dei vertici, verrebbe fatta sin dai primi giorni di governo. Un intervento, scrivevano i media brasiliani citando fonti vicine a Bolsonaro, che dovrebbe dare agli investitori il segnale della volontà del nuovo governo di "fare sul serio, da subito". L'indipendenza della Bc è parte del programma economico presentato in campagna da Bolsonaro. Una strategia che prevede mandati fissi per il governatore, con la necessità di fissare obiettivi sull'inflazione e "parametri chiari" di intervento. (segue) (Brb)