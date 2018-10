Etiopia: premier Ahmed a Berlino, puntiamo su investimenti e nuovi posti di lavoro per rilanciare economia (2)

- Secondo il capo di Stato ruandese e presidente di turno dell’Unione africana, Paul Kagame, la conferenza odierna ha tutti gli ingredienti per diventare un programma di successo in grado di accelerare la crescita e lo sviluppo in Africa. “L'Africa ha bisogno di riforme per trarre vantaggio dai benefici della crescita”, ha aggiunto Kagame. In precedenza, inaugurando i lavori della conferenza, il cancelliere tedesco Angela Merkel aveva da parte sua invitato le aziende internazionali a investire di più in Africa anziché concentrarsi sull'Asia, poiché la Germania cerca di ridurre il flusso di migranti da questo continente verso l'Europa. “Per molti anni siamo stati molto concentrati sull'Asia, penso che in futuro l'occhio dovrebbe concentrarsi maggiormente sull'Africa”, aveva detto la Merkel, sottolineando che, con i suoi 54 paesi, il continente africano ha “un enorme potenziale di crescita” e che lo sviluppo dell'Africa rappresenta una delle principali priorità del suo mandato. “Noi europei abbiamo un forte interesse per i paesi africani che hanno buone prospettive economiche. Per questo c’è bisogno di investimenti pubblici e privati”, aveva aggiunto il cancelliere. (segue) (Res)