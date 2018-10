Etiopia: premier Ahmed a Berlino, puntiamo su investimenti e nuovi posti di lavoro per rilanciare economia (3)

- All’iniziativa Gwa, lanciata lo scorso anno durante la presidenza tedesca del G20, partecipano i rappresentanti di 12 paesi africani, tra cui i presidenti di Egitto, Ruanda e Sudafrica, rispettivamente Abdel Fatah al Sisi, Paul Kagame e Cyril Ramaphosa; il primo ministro etiope Abiy Ahmed; il cancelliere austriaco Sebastian Kurz, in qualità di presidente di turno del Consiglio dell'Unione europea; il presidente della Commissione dell'Unione africana, Moussa Faki Mahamat; il presidente della Banca mondiale, Kim Yong Kim; il direttore del Fondo monetario internazionale (Fmi). Christine Lagarde; il presidente della Banca africana di sviluppo (Afdb), Akinwumi Adesina. In agenda ci saranno i rapporti bilaterali e la promozione degli investimenti privati tedeschi nei paesi africani che aderiscono al “Compact with Africa” (Cwa) del G20. Il Cwa è un'iniziativa avviata nel 2017 durante la presidenza tedesca del G20 (2016-2017) per promuovere gli investimenti privati nel continente africano. L'obiettivo primario del Cwa, si legge sul sito web dedicato all'iniziativa, è “aumentare la capacità di attrazione degli investimenti privati” nei paesi africani aderenti “mediante miglioramenti sostanziali della situazione macroeconomica, imprenditoriale e finanziaria”. (segue) (Res)