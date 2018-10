Etiopia: premier Ahmed a Berlino, puntiamo su investimenti e nuovi posti di lavoro per rilanciare economia (4)

- Il Cwa riunisce “paesi dell'Africa attenti alla riforme, organizzazioni internazionali e partner bilaterali dal G20 e oltre per coordinare le agende riformiste elaborate specificamene per singoli paesi, sostenere le rispettive politiche e consigliare opportunità di investimento ai privati”. L'iniziativa è “spinta dalla domanda e aperta a tutte i paesi africani”. A oggi, sono 11 gli Stati partecipanti: Benin, Costa d'Avorio, Egitto, Etiopia, Ghana, Guinea, Marocco, Ruanda, Senegal, Togo e Tunisia. Nella serata del 29 ottobre, i capi di Stato e di governo dei paesi dell'Africa sub-sahariana che aderiscono al Cwa saranno ricevuti dal presidente federale tedesco Frank-Walter Steinmeier al Palazzo di Bellevue per una cena in loro onore. La serata di gala farà seguito all'incontro tra Steinmeier e Al Sisi, in programma per la mattina del 29 ottobre. Nella mattinata del giorno successivo, il presidente tedesco riceverà, invece, l'omologo tunisino Beji Caid Essebsi. (Res)