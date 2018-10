Regione: Califano (Pd), bene approvazione delibera su zone logistiche semplificate

- "Con l’approvazione della delibera sulle Zone logistiche semplificate oggi la Regione mette il primo mattoncino per fare del Lazio la vera porta del Mediterraneo. Grazie anche all’interconnessione con l’hub Leonardo Da Vinci e in previsione della costruzione del porto commerciale di Fiumicino, per i quali sono stati da poco sbloccati i fondi, attraverso un ragionamento su aree vaste, potremmo creare un vero polo a ‘burocrazia zero’ capace di posizionare la nostra Regione a livello europeo. La nostra parte l’abbiamo fatta, ora la palla passa al Governo". Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano. (Com)