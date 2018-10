Grande Guerra: Generale Graziano, lezione più importante è che non c'è via diversa da Europa

- "Ricordiamoci della Prima guerra mondiale, degli errori, della ricostruzione, della società delle nazioni, della spartizione del mondo da parte dei vincitori, della vittoria mancata italiana, e poi della Seconda guerra mondiale su cui non abbiamo fatto, probabilmente, la stessa introspezione critica, per sapere che adesso noi abbiamo costruito un'Europa che è la migliore Europa che possiamo avere e che va tutelata specialmente nei momenti di crisi proprio perché soltanto dalla solidarietà tra questi Paesi che sono stati nemici e che hanno imparato a essere amici può venire la spinta a difendere la sicurezza internazionale a non ripetere gli errori del passato. Non c'è una via diversa dall'Europa, che è forse la lezione più importante appresa dalla Prima guerra mondiale". Così il Generale Claudio Graziano, capo di Stato Maggiore della Difesa e recentemente neo Presidente del Comitato Militare della Ue parlando in Aula Giulio Cesare durate la seduta dedicata al centenario dalla fine della Grande Guerra.(xcol4)