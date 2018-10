Serbia-Sudafrica: ucciso a Città del Capo avvocato del killer di Arkan

- E' stato ucciso a Città del Capo Pete Mihalik, avvocato difensore di Dobrosav Gavric, l'uomo condannato per aver assassinato Zeljko Raznatovic detto Arkan. Lo riportano i media del Sudafrica, secondo quanto rilanciato dall'emittente serba "B92". L'avvocato è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco mentre stava accompagnando i figli a scuola. Secondo alcune voci di stampa l'assassinio potrebbe essere collegato ad un altro processo seguito attualmente da Mihalik. Nel gennaio 2012 Mihalik aveva parlato del caso di Gavric dicendo che il suo assistito temeva per la propria vita se fosse stato riportato in Serbia, come richiesto dalle autorità giudiziarie di Belgrado. (segue) (Seb)