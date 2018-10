Serbia-Sudafrica: ucciso a Città del Capo avvocato del killer di Arkan (2)

- "Un grande numero di seguaci di Arkan sono ora al potere in Serbia, compresi alcuni ministri. Loro hanno i motivi per uccidere Gavric", ha detto allora l'avvocato aggiungendo che "l'unica persona che aveva accusato Gavric dell'omicidio è stata arrestata per corruzione". Gavric si trova in carcere a Città del Capo dal 2011 e la Serbia ha chiesto l'estradizione affinché l'uomo sconti nel paese d'origine 35 anni di carcere. Zeljko Raznatovic detto Arkan, capo delle milizie paramilitari serbe denominate "Tigri" e attive nel corso dei conflitti ex jugoslavi, è stato ucciso il 15 gennaio 2000 mentre si trovava all'hotel Intercontinental di Belgrado. Dobrosav Gavric, ex poliziotto che allora aveva 23 anni, fu poi identificato come il killer che sparò contro Arkan e due altre persone al suo tavolo. (Seb)