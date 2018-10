Mare: economia settore in crescita del 2,5% (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall'indagine è emerso che è il turismo marino ad esprimere quasi due terzi della blue economy (115 mila imprese, somma di ricettività, ristorazione e attività sportive e ricreative), seguito da filiera ittica (quasi 34 mila imprese, 17,3% del totale) e cantieristica (27 mila, 13,9% del totale). La Liguria si è confermata la regione in cui l'economia del mare ha il peso più elevato sul tessuto imprenditoriale locale (9,2% del totale). Altre sei regioni hanno superato la soglia del 4% (circa un punto percentuale al di sopra della media nazionale): tre nel Sud (Sardegna, Sicilia e Calabria, rispettivamente 5,8%, 4,8% e 4,5%, a cui si è aggiunta la Campania con 4,0%) e due nel Centro (Lazio e Marche, 5,4% e 4,5%). Il Lazio è la terza regione in Italia per incidenza delle imprese dell'economia del mare rispetto al totale delle imprese regionali (5,5%). Nella classifica nazionale delle province, invece, Latina, con una quota di incidenza delle imprese dell'economia del mare rispetto al totale delle imprese iscritte del 6,3%, occupa la 22esima posizione (in testa nel Lazio), Roma è 23esima con il 6,2%. (segue) (Ren)