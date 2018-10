Mare: economia settore in crescita del 2,5% (3)

- "Si tratta di numeri importanti per un settore che dà lavoro a 880mila addetti - ha dichiarato Mauro Zappia, commissario straordinario della Camera di Commercio di Latina - Il comparto è in grande salute. Contiamo, nel giro di qualche anno, grazie alla collaborazione di tutti i players istituzionali, di portare anche le grandi navi da crociera nel Lazio Meridionale, territorio che ha ancora notevoli potenzialità da esprimere". Il comparto da quest'anno accademico acquista maggiore forza con l'istituzione, per la prima volta in Italia, di un corso di laurea triennale in "Ingegneria delle Tecnologie per il Mare", promosso dall'Università degli Studi di Roma Tre nella sede di Ostia, "per insegnare ai nostri allievi come utilizzare le risorse di origine marina, come trarre energia dalle onde, dalle correnti e l'energia eolica dalle piattaforme off shore", come ha spiegato il prof. Andrea Benedetto, direttore dipartimento di Ingegneria di Roma Tre. (segue) (Ren)