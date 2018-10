Maltempo: Leonori (Pd), grazie a operatori per sforzo e impegno in interventi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo sforzo e l'impegno dei volontari della protezione civile, vigili del fuoco, polizia locale, forze dell'ordine e sanitari sia di esempio. Gli interventi straordinari che hanno colpito la Regione Lazio rende necessario il compimento di un attento monitoraggio. Oggi però, è importante ringraziare quanti stanno intervenendo per garantire la nostra incolumità". Lo dichiara in una nota la consigliera regionale Pd, Marta Leonori. (Com)