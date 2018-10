Valle d'Aosta: approvata proposta accordo con Stato per riordino rapporti finanziari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta regionale della Valle d'Aosta, su proposta del presidente della Regione, Nicoletta Spelgatti, e dell’assessore alle Finanze, Attività produttive, Artigianato e Politiche del lavoro, Stefano Aggravi, ha approvato, all’unanimità, la proposta di accordo con lo Stato di riordino dei loro rapporti finanziari e di ridefinizione del contenzioso pendente sul contributo regionale agli obiettivi di finanza pubblica. L’Accordo quantifica il contributo della Regione, stabilendolo in 112,8 milioni di euro per l’anno 2019, in 102,8 milioni di euro per gli anni successivi. Il contributo è omnicomprensivo, tiene conto della legislazione vigente e degli effetti, in parte favorevoli e in parte sfavorevoli per la Regione, delle sentenze della Corte costituzionale, cui l’Accordo dà espressa attuazione. (segue) (Ren)