Valle d'Aosta: approvata proposta accordo con Stato per riordino rapporti finanziari (2)

- "Con l'accordo - è spiegato in una nota della Regione - , si stabilisce concordemente e in via definitiva qual è il contributo che la Regione deve corrispondere allo Stato per il risanamento della finanza pubblica, assicurando così certezza e stabilità nelle reciproche relazioni finanziarie, indispensabili a programmare la spesa degli anni futuri. Con l’Accordo si chiude anche un contenzioso, che si protrae ormai da anni, con il riconoscimento in favore della Regione di un trasferimento aggiuntivo a titolo transattivo. Complessivamente, l’Accordo produce un effetto finanziario favorevole per la Valle d’Aosta di 130 milioni di euro rispetto a quanto oggi previsto dalle leggi vigenti". "Si riduce - è scritto nella nota - di 10 milioni di euro il contributo dovuto dalla Regione per l’anno 2019, che è passato così da 122,8 milioni a 112,8 milioni. Per gli anni a decorrere dal 2020, il contributo resta fissato in euro 102,8 milioni annui, tenendo conto, quindi, della riduzione già riconosciuta con la legge di bilancio dello Stato per l’anno 2018. A chiusura del contenzioso, lo Stato, in aggiunta, riconosce alla Regione risorse ulteriori per complessivi 120 milioni di euro, finalizzate a spese di investimento per lo sviluppo economico e la tutela del territorio, da erogare nei prossimi sette anni". (Ren)