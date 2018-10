Israele: ministro Finanze, elezioni generali saranno indette al termine delle consultazioni locali

- Le elezioni generali in Israele saranno convocate immediatamente dopo la conclusione delle elezioni comunali in corso oggi nel paese. Lo ha annunciato oggi il ministro delle Finanze, Moshe Kahlon, durante un’intervista rilasciata all’emittente “Radio 101.5”. Oggi gli israeliani si sono recati alle urne in tutto il paese per eleggere nuovi sindaci e capi di consiglio locali. "Prevedo che immediatamente dopo le elezioni comunali, saranno annunciate le elezioni generali", ha detto Kahlon, annunciando che “le consultazioni potrebbero svolgersi tra febbraio e marzo dal momento che non vedo come il governo possa risolvere tutti gli ostacoli che attualmente sta affrontando”. Il riferimento del ministro delle Finanze è al progetto di legge per l’arruolamento militare per gli studenti ultra-ortodossi (haredi) e alla nuova legislazione necessaria per regolamentare la conversione nello Stato di Israele in Stato nazione. Il 29 ottobre, un membro anziano della coalizione di governo ha affermato che il primo ministro Netanyahu prenderà una decisione su quando tenere le elezioni dopo le consultazioni municipali e in base all'esito del dibattito sul disegno di legge haredi. Attualmente, le elezioni dovrebbero svolgersi il 5 novembre 2019, ma le probabilità che trascorrano 12 mesi per recarsi alle urne sono estremamente ridotte, sottolinea il quotidiano “Jerusalem Post”. Infatti, andare al voto fra un anno richiederebbe a tutti i membri della coalizione di scendere a compromessi e passare la legge haredi con poche modifiche. Un sondaggio condotto all'inizio di questo mese dall’emittente “Channel 2” ha rivelato che se si tenessero le elezioni a breve, il partito Likud di Netanyahu passerebbe dagli attuali 30 a 32 seggi in parlamento, mentre l'ex ministro delle Finanze Yair Lapid, leader del partito Yesh Atid, passerebbe da 11 a 18 seggi. Secondo il sondaggio, l'Unione sionista dimezzerebbe i seggi all’interno della Knesset, passando dagli attuali 24 a 12. (Res)