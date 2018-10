Infrastrutture: Toninelli su A22-A4, grande lavoro per affidamento pubblico, utili rimarranno su territorio

- Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, afferma in una nota: "Sulla gestione delle autostrade A22 Brennero-Modena e A4 Venezia-Trieste in questi mesi al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti abbiamo fatto un grande lavoro, culminato ora con l’ok preannunciato dall’Europa all'affidamento in house delle concessioni. Un intervento fondamentale, ottenuto in pochissimo tempo e che mi rende orgoglioso. Abbiamo ereditato in Italia - prosegue il titolare del Mit - un sistema di concessioni autostradali pluridecennali totalmente sbilanciate sui privati, che hanno guadagnato miliardi dai pedaggi, badando più al profitto che alla sicurezza e alla qualità del servizio. Vogliamo ribaltare questo modello e il risultato sulla A22 e l’A4 è lo step da cui partire, per cui una società totalmente pubblica e detenuta dagli enti locali garantirà che gli utili derivanti dai pedaggi rimangano interamente sul territorio, per il suo sviluppo, e vengano reinvestiti in sicurezza e manutenzione". (segue) (Com)