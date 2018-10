Infrastrutture: Toninelli su A22-A4, grande lavoro per affidamento pubblico, utili rimarranno su territorio (2)

- "Per ottenere questo grande traguardo, che rivendico – spiega Toninelli - abbiamo fatto un intenso lavoro negli scorsi mesi anche con la Commissione europea, che ha dato il proprio assenso all'affidamento delle due concessioni a un soggetto interamente pubblico formato da un consorzio di enti locali, condizionando il proprio via libera a un ruolo di vigilanza e di controllo da parte del Mit più incisivo sulle concessionarie in house. Il ministero garantirà che gli utili vengano reinvestiti nella manutenzione delle due autostrade e, tra le altre cose, nello sviluppo del trasporto pubblico sostenibile dei territori interessati, senza escludere la possibilità di prevedere tariffe agevolate per i pendolari e per i mezzi a basso impatto ambientale. Alla concessione si applicheranno le tariffe stabilite dall'Art (Autorità di regolazione dei trasporti), e questo porterà a una calmierazione dei pedaggi. Inoltre nelle convenzioni è previsto l’obbligo di affidare con gara tutti i lavori, le forniture ed i servizi previsti in concessione favorendo la massima espansione al mercato concorrenziale". (segue) (Com)