Infrastrutture: Toninelli su A22-A4, grande lavoro per affidamento pubblico, utili rimarranno su territorio (3)

- Toninelli poi sottolinea: "Nella seconda settimana di Novembre saremo a Bruxelles per chiudere positivamente questo dossier e quindi firmeremo il protocollo d’intesa con le amministrazioni locali, segnando un nuovo modello virtuoso di gestione del bene pubblico. Lo Stato torna dalla parte dei cittadini: il gioco di squadra tra enti locali e Mit garantirà un servizio migliore a un costo inferiore e l’utilizzo degli utili derivanti dai pedaggi per la manutenzione, per la sicurezza di chi viaggia e per lo sviluppo del territorio. Oltre che una maggiore trasparenza nella gestione e nomine basate sul merito", conclude il ministro. (Com)