Romania-Italia: ministro Savona partecipa a conferenza su politica di coesione a Bucarest

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per gli Affari europei, Paolo Savona, nell’ambito della sua visita in Romania, è intervenuto oggi a Bucarest alla conferenza ‘Una politica di coesione inclusiva per un'Unione più vicina ai nostri cittadini’, secondo quanto riferito dall’ambasciata italiana in Romania sul proprio profilo Twitter. Previsto anche un incontro tra Savona il presidente del Senato romeno, Calin Popescu Tariceanu. Ieri il ministro italiano è stato ricevuto dall'omologo romeno, Victor Negrescu. (Rob)