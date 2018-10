Ucraina: Servizio regolamentazione statale contrario ad aumento prezzo gas per consumo privato

- Il Servizio di regolamentazione statale dell’Ucraina non ha il potere di contestare l'ordinanza sull’aumento del prezzo del gas naturale per i privati, decisa dal governo di Kiev. Lo ha affermato il direttore del Servizio di regolamentazione, Ksenia Lyapina, pur rilevando come l’agenzia non sia concorde con la linea scelta dall’esecutivo. La legge sulle basi della politica regolatoria nella sfera dell'attività economica non consente al Servizio di contestare le decisioni del Consiglio dei ministri. "Secondo l'articolo 29 di questa legge, abbiamo tali poteri solo per quanto riguarda le decisioni dei dicasteri. Ma rispetto alle decisioni del Consiglio dei ministri, non possiamo intervenire. Possiamo analizzare i progetti governativi solo nella fase della loro preparazione. Se la risoluzione è adottata ed è entrata in vigore, non abbiamo possibilità di contestarla", ha spiegato Lyapina. Nei giorni scorsi si è appreso che il Servizio di regolamentazione statale aveva espresso forti riserve sulla decisione del governo ucraino, adottata il 19 ottobre, di aumentare il prezzo del gas per il consumo privato del 23,5 per cento a partire da novembre.(Res)