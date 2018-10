Grande Guerra: Generale Graziano, gli italiani divennero nazione

- "Porto in questa Assemblea il saluto di tutte le forze armate in un momento in cui si avvicina il 4 novembre. E' molto importante ricordare quegli avvenimenti perché la nebbia del passato sta un po' ricoprendo quei tempi e il valore di tanti soldati italiani che hanno sacrificato la loro vita combattendo per la patria e servendo il proprio Paese. Al di là dei 18 milioni di morti su tutti i fronti, in Italia furono 670mila con oltre un milione di feriti e mezzo milione di prigionieri su una popolazione di poco superiore ai 30 milioni, l'Italia entrò in guerra come il Paese più giovane contro imperi di lunga tradizione e a fianco di nazioni con tradizioni militari secolari, e gli italiani diventarono nazione in quella circostanza. Per questo il valore e la capacità militare di questo evento sono da ricordare e tramandare. E' stato forse l'unico momento nella nostra storia in cui gli italiani hanno saputo guardare con rigore agli errori fatti per correggerli, seguito da uno dei momenti più grandi di rinascita di un Paese nel mondo". Così il Generale Claudio Graziano, capo di Stato Maggiore della Difesa e recentemente neo Presidente del Comitato Militare della Ue parlando in Aula Giulio Cesare durate la seduta dedicata al centenario dalla fine della Grande Guerra.(xcol4)