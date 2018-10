Messico: Nuovo aeroporto internazionale, Iata definisce "deludente" decisione di mettere fine ai lavori (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla scheda si trovavano le due ipotesi in ballo: portare avanti la costruzione del nuovo scalo nella zona di Texcoco, a est della capitale, o proseguire con l'attuale aeroporto Benito Juarez, avviando in contemporanea un ampliamento dell'aeroporto militare di Santa Lucia. Sul retro della scheda i cittadini hanno trovato, esposte in sintesi, i pro e contro a favore delle rispettive opzioni. Sono state istallate 1.073 urne in 538 comuni, raggiungendo un potenziale 79 per cento degli elettori messicani. Le operazioni sono organizzate dalla fondazione Arturo Rosenblueth, istituto specializzato in calcolo statistico e gestione dei grandi numeri. Il costo complessivo è stimato attorno all'equivalente di 75 mila dollari, che vengono assicurati da donazioni volontarie dei parlamentari, in gran parte quelli vicini al partito di maggioranza Morena (Movimento di rigenerazione nazionale), e da contributi personali. I risultati sono stati diffusi nella serata di domenica. (segue) (Mec)