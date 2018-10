Grande Guerra, Bergamo: riflettere su frammentazioni di oggi e non dare pace per scontata

- "È importante capire quali furono le ragioni che spinsero un continente di 500 milioni di abitanti a mobilitarne 70 per uccidersi tra di loro e lasciare sul campo 10 milioni di caduti. Gli effetti di quella guerra si conclusero non nel '19, ma nel '45 con altre decine di milioni di morti modificando il nostro continente e la vita delle persone. Oggi noi celebriamo gli atti di coraggio che ci hanno consentito di concludere la guerra come vincitori, ma allo stesso tempo non dobbiamo dimenticare come l'esito di quella guerra non ha consentito di determinare la pace definitiva". Così il vicesindaco di Roma Luca Bergamo intervenendo in Aula Giulio Cesare durante la seduta straordinaria dedicata alla celebrazione dei 100 anni dal termine della Grande Guerra."Dobbiamo riflettere sulle violente frammentazioni che oggi si presentano in tutto il mondo e dobbiamo assumerci la responsabilità d'impedire, con qualunque azione, che le circostanze che hanno condotto gli essere umani a uccidersi l'uno con l'altro per la conquista di un pezzo di terra o la difesa di un principio possano riprodursi nuovamente - prosegue Bergamo - Siamo abituati a un lunghissimo periodo di pace, ma dobbiamo ricordarci che questo periodo di pace non è gratuito e non necessariamente infinito. Dobbiamo assumerci la responsabilità di fare tesoro del sacrificio dei cadute della Grande Guerra per costruire la pace". (xcol4)