Legge di Bilancio: Boccia (Pd) gravissimi i tagli al 5G, governo torni indietro

- Francesco Boccia, deputato del Partito democratico e candidato alla segreteria del partito, denuncia in una nota i tagli al 5G che il governo avrebbe operato con la legge di Bilancio. "Più vengono fuori i dettagli della manovra e le parallele scelte sugli investimenti attraverso il Cipe, più vengono fuori le verità che temevano sui tagli agli investimenti. Aver tagliato senza alcuna motivazione - spiega Boccia - le risorse per gli investimenti sperimentali sul 5G, e in particolare le risorse per le città di Bari, L'Aquila, Matera, Milano e Prato è gravissimo perché ferma in corsa programmi avanzati ad alta innovazione tecnologica. Pretendiamo dal governo Lega-M5s un'immediata risposta, così come ci aspettiamo dai deputati dei due partiti di governo eletti in queste aree del paese una presa di distanza". (Com)