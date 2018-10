Dimore storiche: Ciacciarelli, approvate alcune mie osservazioni a testo

- “Sono state approvate in Commissione Cultura alcune mie osservazioni circa gli interventi di valorizzazione delle dimore, ville, complessi architettonici, parchi e giardini di valore storico e culturale della Regione Lazio e le disposizioni a tutela della costa laziale. Si tratta di osservazioni finalizzate a promuovere l'uso innovativo e coordinato delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale e volte, altresì, a promuovere e sostenere le attività educative e didattiche. Ritengo che il patrimonio storico della Capitale e delle province del Lazio sia un importante volano di sviluppo economico ed occupazionale e che pertanto necessiti di attenzione costante e di provvedimenti volti alla valorizzazione.” E’ quanto dichiara in una nota il Presidente della V Commissione Cultura, Spettacolo, Sport e Turismo della Regione Lazio, il Consigliere Regionale Pasquale Ciacciarelli.(Com)