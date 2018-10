Alitalia: Anzaldi (Pd), pasticcio Lega-M5s peggiore di "capitani coraggiosi", pagheranno cittadini e dipendenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato del Partito democratico, Michele Anzaldi, in un post su Facebook critica l'operazione del governo Lega-M5s cui sarebbe affidato il salvataggio di Alitalia."Il pasticcio su Alitalia che in queste ore porta la firma di Luigi Di Maio e Matteo Salvini farà impallidire il disastro dei 'capitani coraggiosi' del governo Berlusconi: stavolta tutto il conto lo pagheranno esclusivamente i cittadini - sostiene il deputato del Pd - Ma soprattutto a rischio sono i dipendenti, le loro famiglie e l'indotto, cui non viene data alcuna garanzia di un piano serio ma solo chiacchiere e aria fritta. Con l'intervento dello Stato attraverso Ferrovie hanno fatto scappare Lufthansa, si allontanano quindi ancora di più le possibilità che il governo recuperi il prestito ponte da un miliardo e con i danni che stanno facendo ai conti pubblici si rischia che non ci sarà una seconda chance. E' opportuno che la Corte dei Conti intervenga". (segue) (Com)