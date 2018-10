Alitalia: Anzaldi (Pd), pasticcio Lega-M5s peggiore di "capitani coraggiosi", pagheranno cittadini e dipendenti (2)

- "Quando i cittadini hanno votato - prosegue Anzaldi - Lega Nord e Forza Italia, chissà se immaginavano che Salvini, una volta al governo con i loro voti, avrebbe deciso di ri-nazionalizzare Alitalia con una cifra che ad oggi è di almeno 2 miliardi di euro di soldi pubblici: più del triplo di quanto è stato messo per la Flat Tax nel 2019 (600 milioni di euro). Quando i cittadini che hanno votato Movimento 5 stelle hanno sentito Di Maio, Toninelli e tutti gli esponenti M5s creare la campagna propagandistica e diffamatoria del cosiddetto 'Air Force Renzi', la cui spesa ad oggi stando alle cifre pubblicate dal 'Fatto Quotidiano' si aggirerebbe intorno ai 35 milioni di euro e su cui Renzi peraltro non è mai salito, chissà se sapevano che una cifra quasi 60 volte superiore (2 miliardi, appunto) sarebbe stata indirizzata sulla compagnia ormai privatizzata Alitalia, miliardi di soldi pubblici che attraverso le Ferrovie vengono utilizzati per salvare la compagnia aerea invece che per migliorare i treni regionali dei pendolari e i servizi delle Frecce. Alitalia costerà ai contribuenti il doppio di quanto il governo mette per riformare i Centri per l'impiego nel 2019, uno dei cavalli di battaglia elettorali del Movimento 5 stelle per il Reddito di cittadinanza. Come ha spiegato a 'Repubblica' l'ex amministratore delegato di Ferrovie Mazzoncini, autore di bilanci con utili record ma cacciato per lo spoil system politico del Movimento 5 stelle, l'operazione Alitalia rischia di dare il colpo di grazia al trasporto ferroviario, con immediata diminuzione dei fondi disponibili per acquistare nuovi treni regionali". (Com)