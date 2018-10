Camera: Fico, investire risorse nello sviluppo delle energie rinnovabili

- Il presidente della Camera, Roberto Fico, ricevendo nella sala della Regina, a Montecitorio, i vincitori della XXVI edizione del concorso nazionale "Immagini per la Terra", indetto dalla Ong ambientalista Green Cross Italia, realizzato in collaborazione con il ministero dell'Istruzione ed Enea, ha detto che quello ambientale "è il tema dei nostri tempi, forse è il tema centrale, perché lo sviluppo che noi abbiamo davanti deve essere per forza sostenibile, dove per sostenibilità intendo modelli di produzione di approvvigionamento energetico. Negli ultimi 15 anni, quando ero a Napoli, ai meetup", ha proseguito la terza carica dello Stato, "mi sono occupato moltissimo di gestione dei rifiuti, di discariche, di inceneritori. C'erano modelli innovativi per gestire i rifiuti in un altro modo: io vengo da questa cultura e questo modello, che ho cercato di elaborare per aiutare lo sviluppo culturale del mio territorio, mi ha portato ad essere presidente della Camera". Secondo Fico, "è chiaro che dobbiamo investire i nostri soldi nello sviluppo delle energie rinnovabili - che siano eolico, solare, geotermico, in moto ondoso - e per mantenere questa energia abbiamo bisogno di ricercatori. Abbiamo troppi pochi investimenti, oggi, in ricerca. Si deve fare molto di più, la percentuale del Prodotto interno lordo è ancora troppo bassa, al di sotto della media europea. La Germania ha fatto un piano di investimenti straordinario sulle rinnovabili. Noi - ha concluso il presidente della Camera - dobbiamo e possiamo fare altrettanto perché dobbiamo mirare, come idea, alla autosufficienza energetica. Il nostro paese ne è capace". (Rin)