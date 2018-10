Infrastrutture: Toninelli su tunnel Brennero, posizione sensata di Fraccaro su blocco cantiere

- Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, intervistato da Bruno Vespa per il nuovo libro “Rivoluzione. Uomini e retroscena della Terza Repubblica” in uscita il 7 novembre per Mondadori Rai Eri, in merito al tunnel del Brennero ha precisato che "il collega Fraccaro espone una posizione sensata" sul blocco del cantiere per la costruzione. Si tratta di una posizione che per Toninelli riflette "la visione del M5s che si interroga giustamente sul merito e sulla utilità di alcune grandi opere". Il titolare del Mit ha poi aggiunto: "Io, da ministro, mi trovo a gestire dossier complessi e farò in modo che le opere impattino il meno possibile sui territori interessati, dando comunque il massimo vantaggio alla competitività del paese". (Rin)