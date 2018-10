Cina-Repubblica del Congo: ambasciatore Ma Fulin annuncia negoziati sul debito dal 5 novembre, "fondamentale risolvere il problema" (2)

- I negoziati sul debito sono parte della realizzazione delle conclusioni del settimo vertice del Forum sulla cooperazione Cina-Africa (Focac), tenuto a inizio settembre. Il presidente cinese Xi Jinping, nel discorso di apertura, ha annunciato che la Cina realizzerà otto importanti iniziative con i paesi africani nei prossimi tre anni e oltre, coprendo settori come la promozione industriale, la connettività delle infrastrutture, la facilitazione degli scambi e lo sviluppo verde. Per quanto riguarda la promozione industriale, Xi ha detto che in Cina sarà allestita una fiera economica e commerciale con i paesi africani e che le aziende cinesi sono pronte ad aumentare gli investimenti in Africa. “La Cina realizzerà 50 programmi di assistenza agricola, fornirà aiuti alimentari umanitari d'emergenza per un valore di un miliardo di yuan (147 milioni di dollari) ai paesi africani colpiti da disastri naturali e invierà 500 esperti agricoli in Africa”, ha aggiunto il presidente cinese. (segue) (Res)