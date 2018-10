Cina-Repubblica del Congo: ambasciatore Ma Fulin annuncia negoziati sul debito dal 5 novembre, "fondamentale risolvere il problema" (3)

- Sulla connettività delle infrastrutture, Xi ha detto che la Cina lavorerà con l'Unione africana per formulare un piano di cooperazione infrastrutturale con l’Africa e sostenere le aziende cinesi nel prendere parte allo sviluppo delle infrastrutture attraverso operazioni di investimento o altri modelli. Per quanto riguarda la facilitazione degli scambi, Xi ha affermato che la Cina aumenterà le importazioni dall'Africa e sosterrà i paesi africani a partecipare al China International Import Expo. “I paesi africani meno sviluppati saranno esonerati dal pagamento delle tasse dello stand”, ha affermato ancora Xi, secondo cui la Cina realizzerà 50 progetti di aiuto per lo sviluppo ecologico e la protezione ambientale ed ecologica, con particolare attenzione ai cambiamenti climatici, all'oceano, alla prevenzione e al controllo della desertificazione e alla protezione della fauna selvatica. Per quanto riguarda l'assistenza sanitaria, Xi ha dichiarato che la Cina aggiornerà 50 programmi di assistenza medica per l'Africa, con particolare attenzione a progetti di punta come la sede del Centro africano per il controllo e la prevenzione delle malattie. (Res)