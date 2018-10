Sanità: all’Ifo cresce ricerca con centro studi clinici Fase1

- E' attivo all'Ifo, Istituto Nazionale Tumori Regina Elena e San Gallicano, il Centro per gli Studi clinici di Fase1, presentato oggi presso la sede dell'Ifo dal presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, dal sottosegretario alla Salute, Armando Bartolazzi e dal Direttore Generale Ifo Francesco Ripa Di Meana. Si completa così l'offerta e l'impegno nella ricerca traslazionale dell'istituto, cuore delle attività degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (Irccs) nel settore oncologico e dermatologico. La struttura è stata di recente accreditata dall'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), che ha stabilito nel 2015 e 2016 requisiti molto stringenti. L'investimento iniziale è stato di 500 mila euro per tecnologie e risorse umane. "Oggi con l'Ifo - ha dichiarato il governatore Zingaretti -si fa un salto in avanti molto importante nella ricerca in collaborazione anche con le industrie farmaceutiche per una ricerca utile e vicina ai pazienti. Questo - ha aggiunto - è il segno di quanto per noi uscire dal commissariamento è non essere pigri, sia nel campo della ricerca che della gestione". (segue) (xcol2)