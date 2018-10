Sanità: all’Ifo cresce ricerca con centro studi clinici Fase1 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'Ifo nel 2017 sono stati 335 gli studi clinici attivi, di questi 126 più propriamente sperimentali, detti interventistici e 194 osservazionali. Mentre sono 76 gli studi già valutati dal comitato etico nel 2018. Importante il volume di attività clinica che permette di candidare pazienti agli studi: 26.000 le prime visite del dipartimento clinico sperimentale oncologico cui si aggiungono oltre 68.000 controlli e 18.500 chemio; oltre 48.000 sono invece le prime visite e circa 26.000 i controlli effettuati dal Dipartimento clinico sperimentale di dermatologia. "Il Centro di Studi di Fase 1 - afferma Francesco Ripa Di Meana, Direttore Generale IFO - che fa da ponte tra la ricerca pre-clinica e la ricerca sull'uomo, aggiunge un tassello centrale che completa l'offerta della sperimentazione dell'Istituto. Importante è stato l'investimento per dotare il nostro Istituto di un grande centro pubblico a disposizione dell'industria farmaceutica e, in futuro, del network no profit. L'obiettivo finale - conclude - è rendere Roma, con tutte le sue strutture di ricerca, piattaforma della competizione globale di sviluppo dei nuovi farmaci per l'oncologia e la dermatologia in Italia e nel mondo". L'attività di ricerca traslazionale era già stata potenziata grazie all'acquisizione di piattaforme tecnologiche sofisticate, all'utilizzo di nuovi spazi adeguatamente attrezzati e alla selezione di personale specializzato e altamente qualificato. Lo straordinario sviluppo delle tecnologie omiche: genomica, proteomica ecc., dell' epigenetica, e dell'imaging, stanno avendo un impatto notevole sugli studi clinici, sempre più orientati a una medicina di precisione. Tutto questo sta conducendo alla velocizzazione di sviluppo dei farmaci attraverso trials "complessi", che mettono insieme due o anche più studi clinici che in passato sarebbero stati eseguiti come trials individuali. In Italia negli ultimi 5 anni sono 3.071 i trials autorizzati, dal 2013 probabilmente a causa di questa "fusione" degli studi, si registra una diminuzione delle sperimentazioni anche se la percentuale rispetto al resto d'Europa rimane costante sul 18% (dati Aifa*). L'unica fase di sperimentazione in aumento è la 1, rappresentata spesso proprio da trials complessi, inoltre più del 31% delle sperimentazioni di fase1 è sulle malattie rare di cui gli IFO sono centro di riferimento per i tumori solidi, i sarcomi e 12 patologie rare di tipo ereditario per predisposizione a neoplasie e per malattie della cute. Uno scenario in fermento che vede il Centro studi dell'IFO interlocutore privilegiato della cooperazione tra università, IRCCS pubblici e industria. (segue) (xcol2)