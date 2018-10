Sanità: all’Ifo cresce ricerca con centro studi clinici Fase1 (3)

- Come spiegato nel corso della presentazione del Centro Studi di Fase I presso la sede Ifo, gli studi clinici su nuove molecole vengono svolti in tre fasi, e coinvolgono un numero sempre più elevato di persone. Gli studi di Fase I tentano di rispondere alla domanda: quanto farmaco può essere somministrato senza causare effetti avversi gravi? La Fase II è rivolta a dare una prima dimostrazione dell'efficacia del farmaco. La Fase III consolida le evidenze della Fase II su un maggior numero di pazienti, in genere centinaia o migliaia, e confronta con un disegno statistico molto robusto, l'efficacia della migliore terapia disponibile al momento, con quella sperimentale. Se i risultati sono a favore di quest'ultima, si apre la strada all'immissione del farmaco sul mercato, attraverso l'approvazione da parte degli organismi regolatori, quale l'FDA in America e l'EMA in Europa. I trials clinici profit, sono quelli promossi da un'azienda farmaceutica, mentre per i no profit i promotori sono Gruppi di Cooperazione o addirittura ricercatori clinici esperti. (xcol2)