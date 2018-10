Stadio Roma: Grancio (Misto), ora delibera per sospensione cautelativa procedimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La decisione formalizzata oggi dalla Procura di Roma conferma che non era infondata la battaglia condotta dal ‘Tavolo della libera urbanistica’ e dai Comitati di quartiere locali contro una procedura gravemente viziata e per una diversa localizzazione dello stadio. Ora l’amministrazione Raggi deve sospendere in autotutela tutti i provvedimenti che riguardano lo stadio di Tor di Valle". Così in una nota Cristina Grancio, oggi capogruppo del Misto in Assemblea capitolina, espulsa nell’aprile scorso dal Gruppo M5s proprio per aver ribadito in tutte le sedi istituzionali le sue posizioni contrarie allo stadio di Tor di Valle, all’avviso di conclusione delle indagini formalizzato dalla Procura.“Nei prossimi giorni – conclude Cristina Grancio – presenterò in Assemblea capitolina una proposta di delibera di iniziativa consiliare, che spero sarà condivisa dalle altre opposizioni, per annullare atti che possono risultare inquinati da pressioni illecite. Questa città merita di essere liberata dal sospetto che una decisione urbanistica di tale rilievo possa essere stata condizionata da interessi inconfessabili". (Com)