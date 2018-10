Area B: Bastoni (Lega), Sala tuteli ambulanti di cui vuole bloccare i furgoni e non chi occupa abusivamente

- Commentando la dichiarazione del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che ha negato la possibilità di "marce indietro" su area B, anche rispetto ai mezzi ei venditori ambulanti milanesi, il consigliere comunale e regionale della Lega Massimiliano Bastoni ha affermato che"il sindaco Sala è pronto a condonare i centri sociali, che occupano abusivamente stabili non loro, ma non si fa problemi a lasciare per strada le famiglie di 2.500 aziende, quelle degli ambulanti, che invece producono e creano lavoro". "L'Associazione Nazionale Ambulanti - ha proseguito Bastoni - ha annunciato una protesta di piazza, se l'amministrazione comunale non accetterà la loro richiesta di un incontro urgente per affrontare una volta per tutte il problema del blocco dei furgoni. Da parte mia, sono apertamente a fianco degli ambulanti e delle loro ragioni. Il sindaco pensi a tutelare chi lavora piuttosto che chi campa a sbafo alle spalle dei cittadini".(Com)