Infrastrutture: Toninelli, per Pedemontane competenze regionali, vigileremo su pedaggi

- Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli, intervistato da Bruno Vespa per il nuovo libro "Rivoluzione. Uomini e retroscena della Terza Repubblica" in uscita il 7 novembre per Mondadori Rai Eri, in merito alle Pedemontane, fortemente volute dall'alleato di governo, la Lega, ha precisato: "Sulla Pedemontana veneta la competenza esclusiva è della Regione e noi siamo competenti sulla vigilanza. Abbiamo detto che siamo molto preoccupati per le concessioni perché sembrano molto sproporzionate in favore del concessionario e i cittadini-utenti pagano pedaggi troppo alti. Vogliamo perciò che vengano rinegoziate alcune condizioni della concessione. Stessa cosa – ha concluso - per la Pedemontana lombarda. E' in mano alla Regione, ma vigileremo perché i pedaggi non siano sproporzionati". (Rin)