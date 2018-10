Governo: Giannini (Lega), Zingaretti parla di spread per nascondere problemi Regione

- “Il governatore del Lazio Nicola Zingaretti continua a ergersi a paladino della nostra patria commentando, stavolta, i dati sul Pil e i numeri scritti sul Def. Più che pensare ai conti della nostra Repubblica, pensi piuttosto ai conti sgangherati della Regione che governa e a un bilancio che non è stato in grado di portare a termine nella scorsa legislatura bloccando, di fatto, l’intero Lazio per alcuni mesi”. E’ quanto dichiara, in una nota, il consigliere regionale della Lega, Daniele Giannini, in merito alle dichiarazioni odierne del presidente Zingaretti. “Se lui è preoccupato di quale sarà la manovra economica del governo – prosegue sempre Giannini – i quasi 6 milioni di abitanti di questa regione lo sono ancor di più per via del tema rifiuti mai risolto e per una sanità completamente allo sfascio e perennemente in deficit. Scenda una volta per tutte sulla terra evitando di parlare di temi che non conosce e che depistano sul reale andamento di questa Regione”. (Com)