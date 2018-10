Albania: agricoltura, export cresciuto del 9,9 per cento nei primi nove mesi del 2018

- Le esportazioni dei prodotti agricoli albanesi sono aumentate del 9,9 per cento su base annua, alla fine dei primi nove mesi del 2018. Lo rivelano i dati pubblicati oggi dal ministero dell'Agricoltura albanese. Il loro ammontare è salito a 23,6 miliardi di lek (circa 188 milioni di euro). Il maggiore incremento si è verificato per il settore della pesca, +34 per cento, pari a un totale di 3,8 miliardi di lek (30,3 milioni di euro) rappresentando il 16 per cento dell'intero ammontare delle esportazioni agricole. Le vendite dei prodotti agroindustriali, che rappresentano il 43 per cento del totale, sono cresciute dell'8,7 per cento, ammontando a 10,2 miliardi di lek (81,4 milioni di euro). In crescita del 3,1 per cento le vendite degli ortaggi e della frutta, ammontate a 8,8 miliardi di lek (70,2 milioni di euro).(Alt)