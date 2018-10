Rpt-Comune: M5s, Politi "The mask" cambia solo la maschera

- (Ripetizione con titolo corretto). "Perché il consigliere comunale 'The Mask' Maurizio Politi ha lasciato Fratelli d’Italia per passare alla Lega? Che sia diventato un legaiuolo folgorato da Alberto da Giussano o cambia solo la maschera?". Lo scrive su facebook il Movimento 5 Stelle Roma."Dimenandosi sul suo nuovo carro, - prosegue il Movimento 5 Stelle Roma - il transfugo, pensava di trarne vantaggio? Ci dispiace, ma cambiare bandiera non gli servirà e nemmeno gli attacchi strumentali alla sindaca gli saranno utili. Anche nel 2021 e nelle elezioni a venire riceverà la stessa sonora lezione che ha avuto alle ultime amministrative quando si è candidato con Fratelli d’Italia. Secondo noi Politi ha già nostalgia di Alemanno.... sta messo bene". (Com)