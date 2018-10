Speciale difesa: Libia, missione Onu esprime “profonda preoccupazione” dopo nuovo attacco Stato islamico

- La missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unmsil) condanna fermamente l'attacco terroristico avvenuto ad al Fuqaha, nel centro della Libia, in quello che le autorità locali hanno definito un brutale atto di vendetta condotto dallo Stato islamico. L'attacco ha provocato la morte di quattro civili - due dei quali sono stati giustiziati in pubblico e almeno nove sequestri di persona. “La missione esprime le condoglianze alle famiglie delle vittime e chiede l'immediata liberazione dei rapiti e il loro ritorno sicuro alle loro famiglie”, si legge in un comunicato stampa. “Ricordiamo alle parti in conflitto l’obbligo di proteggere i civili e di cessare immediatamente di colpire civili in conformità con il diritto internazionale umanitario”, prosegue Unsmil. La missione Onu ha espresso “profonda preoccupazione per situazione di sicurezza sempre più fragile nella Libia centrale”, invitando i libici a “mettere da parte le loro divergenze e a collaborare per sconfiggere la minaccia terroristica che mette in pericolo la stabilità e la sicurezza del loro paese”. (Lit)