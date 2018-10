Speciale difesa: Tunisia, fonti sicurezza, attentatrice Tunisi aveva lasciato la sua abitazione a Sidi Alwan 3-4 giorni fa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’attentatrice responsabile dell'attacco terroristico avvenuto oggi a Tunisi, Mouna Kebla, aveva lasciato l'abitazione della sua famiglia a Sidi Alwan, a circa 200 chilometri a sud di Tunisi, tre o quattro giorni fa. Lo hanno confermato fonti della sicurezza tunisina all'emittente "Nesma". La donna, casalinga nata il primo novembre 1988, ha trascorso gli ultimi giorni prima di farsi esplodere oggi nel centro di Tunisi in una casa nel quartiere popolare Ettadhamen, a nord della capitale, hanno spiegato le fonti. E' probabile che l'abitazione fosse stata affittata da un altro terrorista circa due mesi fa, hanno aggiunto, sulla cui identità stanno indagando le autorità tunisine. Secondo le ultime notizie diffuse dalla stampa tunisina, l’attentato terroristico avvenuto oggi nel centro di Tunisi ha provocato almeno nove feriti, otto agenti di polizia e un civile. La bomba era nascosta nella borsa della donna che - contrariamente a quanto riferito in precedenza - non indossava una cintura esplosiva. Secondo Naseem Rouissi, membro del sindacato delle Unità di intervento, c'è la possibilità che il dispositivo sia stato fatto detonare a distanza. Le forze di sicurezza tunisine hanno arrestato una persona sospettata di essere coinvolta nell’attentato. L’arresto, secondo fonti della sicurezza locale, è scattato nelle vicinanze dell'attentato. L'Avenue Habib Bourguiba, la strada principale del centro di Tunisi, è stata chiusa dopo l’attacco. I media tunisini e arabi hanno diffuso le immagini del corpo dell’attentatrice disteso in strada, dilaniato e carbonizzato dall’esplosione. Sul posto sono giunte quattro ambulanze, esperti forensi e artificieri. Un ingente dispositivo di sicurezza è stato dispiegato sul sito dell’attacco. Tutte le strade che portano nel centro di Tunisi sono state chiuse. La polizia ha chiesto ai turisti a bordo di un autobus nel centro della capitale di scendere per controlli dopo l’attentato, avvenuto intorno alle 14:00 (ora locale) di fronte al teatro municipale. (Tut)