Speciale difesa: Tunisia, famiglia attentatrice Tunisi trasferita presso sede squadra anti-terrorismo

- Le unità di sicurezza tunisine hanno portato i membri della famiglia di Mouna Kebla, la giovane tunisina responsabile dell'attacco suicida avvenuto oggi nel centro della capitale Tunisi, presso la sede del polo anti-terrorismo a Gorjani. Secondo quanto riferiscono i media tunisini, le autorità hanno sequestrato tutti gli oggetti appartenuti alla donna, tra cui documenti e apparecchiature elettroniche, presenti nella casa a Sidi Alwan, circa 200 chilometri a sud di Tunisi. Mouna Kebla, nata il primo novembre 1988, era disoccupata, sebbene fosse laureata da quattro anni e avesse un diploma in inglese commerciale. La giovane si occupava saltuariamente di attività agricole, come portare le pecore al pascolo, poiché il padre è sulla sedia a rotelle, mentre la madre è casalinga. In precedenza, fonti della sicurezza tunisina all'emittente “Nesma" hanno dichiarato che la giovane aveva lasciato l'abitazione della sua famiglia tre o quattro giorni fa e che avrebbe trascorso gli ultimi giorni prima dell'attacco in una casa nel quartiere popolare Ettadhamen, a nord della capitale. Secondo quanto riferito dai media locali, i vicini hanno smentito che l’attentatrice avesse lasciato la casa della famiglia circa un anno e mezzo fa per recarsi a Mahdia, circa 200 chilometri a sud di Tunisi. Per i vicini, Mouna Kebla non ha mai mostrato segni riconducibili all’estremismo, eccetto il fatto che rifiutasse di partecipare a feste ed eventi conviviali. Probabilmente, secondo le testimonianze raccolte, la donna è stata influenzata da alcuni gruppi terroristici. Al momento sono in corso le indagini per fornire un rapporto dettagliato sull’attentatrice che ha azionato un ordigno esplosivo nascosto all'interno della propria borsa su Avenue Habib Bourguiba, la strada principale del centro di Tunisi, provocando 9 feriti. Dalle prime indagini è emerso che l’abitazione dove la giovane avrebbe trascorso gli ultimi giorni della sua vita a Ettadhamen probabilmente era stata affittata da un altro terrorista circa due mesi fa, sulla cui identità stanno indagando le autorità. Secondo le ultime notizie diffuse dalla stampa tunisina, l’attentato terroristico avvenuto oggi nel centro di Tunisi ha provocato almeno nove feriti, otto agenti di polizia e un civile. La bomba era nascosta nella borsa della donna che - contrariamente a quanto riferito in precedenza - non indossava una cintura esplosiva. Secondo Naseem Rouissi, membro del sindacato delle Unità di intervento, c'è la possibilità che il dispositivo sia stato fatto detonare a distanza. Le forze di sicurezza tunisine hanno arrestato una persona sospettata di essere coinvolta nell’attentato. L’arresto, secondo fonti della sicurezza locale, è scattato nelle vicinanze dell'attentato. L'Avenue Habib Bourguiba, la strada principale del centro di Tunisi, è stata chiusa dopo l’attacco. I media tunisini e arabi hanno diffuso le immagini del corpo dell’attentatrice disteso in strada, dilaniato e carbonizzato dall’esplosione. Sul posto sono giunte quattro ambulanze, esperti forensi e artificieri. Un ingente dispositivo di sicurezza è stato dispiegato sul sito dell’attacco. Tutte le strade che portano nel centro di Tunisi sono state chiuse. (Tut)