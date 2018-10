Speciale difesa: presidente tunisino Essebsi, terrorismo esiste ancora e può colpire il cuore della nostra capitale

- Il terrorismo “esiste ancora e può colpire” il cuore della capitale tunisina Tunisi. Lo ha dichiarato il presidente della Tunisia, Beji Caid Eassebsi, commentando ai giornalisti il recente attentato suicida, compiuto da una giovane donna, avvenuto oggi in viale Habib Bourguiba, l’arteria principale di Tunisi, costato finora 9 feriti. Parlando da Berlino, dove Essebsi si trova attualmente in visita per partecipare al summit sugli investimenti tedeschi nei paesi africani che aderiscono al “Compact with Africa” (Cwa) del G20. "Pensavamo di aver sradicato il terrorismo, ma si scopre che esiste ancora e può colpire il cuore della capitale", ha dichiarato Essebsi. Descrivendo il clima politico presente attualmente nel paese come "malsano", Essebsi ha detto che i politici e i leader del partito sono "preoccupati per la corsa al potere". Per il presidente tunisino "queste discussioni non devono distogliere l'attenzione dalle vere sfide”, che il paese sta attualmente affrontando e che dovrebbero essere i temi al centro dell’interesse di politici e leader di partito. "La cosa più importante oggi in Tunisia è che le persone devono vivere con dignità e sicurezza. La popolazione deve poter soddisfare le proprie aspettative legittime", ha aggiunto Essebsi, invitando le autorità competenti a determinare le circostanze dell’attacco terroristico che secondo il presidente tunisino aveva l’obiettivo di minare l’immagine e il prestigio del paese. È triste vedere che le forze di sicurezza sono ancora le prime vittime di atti terroristici", ha aggiunto Essebsi. "Il terrorismo è un fenomeno che minaccia tutti i paesi del mondo, ma in Tunisia non abbiamo questa cultura della violenza e del terrorismo", ha sottolineato il presidente tunisino. Intorno alle 14 di oggi una donna di quasi 30 anni, Mouna Kebla, ha azionato un ordigno esplosivo nascosto all'interno della propria borsa su Avenue Habib Bourguiba, la strada principale del centro di Tunisi, provocando 9 feriti. (Tut)