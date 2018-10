Speciale difesa: Iran, generale Jalali, cellulare presidente Rohani è stato oggetto di sabotaggio informatico

- Il telefono cellulare del presidente iraniano Hassan Rohani sarebbe stato violato, costringendo le autorità a sostituire il dispositivo. A rivelarlo è il generale Gholam Reza Jalali, a capo dell’unità militare incaricata di combattere gli atti di sabotaggio informatico, citato dall’agenzia di stampa semi ufficiale “Isna”. L’alto ufficiale non ha fornito dettagli su chi avrebbe intercettato le attività del cellulare del presidente Rohani e quali informazioni sarebbero state diffuse. L'Iran ha lavorato negli ultimi anni per rafforzare le sue capacità nel campo della cybersicurezza dopo che nel 2011 il virus informatico Stuxnet, realizzato da Stati Uniti e Israele, ha messo fuori uso migliaia di centrifughe utilizzate per l’arricchimento dell’uranio. (Irt)