Speciale difesa: Brasile, presidente Corte suprema, elezioni tra le più trasparenti e sicure

- Il presidente della Corte suprema del Brasile (Stf), Antonio Dias Toffoli, ha dichiarato oggi che le elezioni brasiliane del 2018 sono state le più trasparenti e sicure del mondo. "Le denunce registrate sono minime e nessuna di grande dimensione. Siamo la quarta maggiore democrazia del mondo, ma in nessun paese abbiamo un'elezione così tranquilla come da noi", ha dichiarato Toffoli, che ha sottolineato che l'organizzazione e la realizzazione delle elezioni è motivo di orgoglio per i brasiliani. Toffoli ha parlato durante una riunione al Centro integrato di comando e controllo (Ciccn) della Segreteria nazionale di sicurezza pubblica (Senasp), accompagnato dal ministro della Sicurezza Pubblica, Raul Jungmann. Il ministro ha affermato che "la tempesta di fake news" segnalata al primo turno, il 7 ottobre scorso, non si è ripetuta questa domenica, e ha classificato il ballottaggio come di una "tranquillità memorabile". (Brb)