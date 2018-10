Sanità: Zingaretti, con Ifo salto in avanti nella ricerca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ce la stiamo facendo: uscendo dal commissariamento, innalzando la qualità delle cure e cercando di aggredire i nodi più complessi della sanità. Oggi con l'Ifo si fa un salto in avanti molto importante nella ricerca, in collaborazione anche con le industrie farmaceutiche per una ricerca utile e vicina ai pazienti". Così il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, intervenendo alla presentazione del Centro Studi di Fase I presso l'Ifo, Istituto Nazionale Tumori Regina Elena e San Gallicano. "Questo - ha aggiunto il governatore - è il segno di quanto per noi uscire dal commissariamento è non essere pigri, sia nel campo della ricerca che della gestione. L'accordo che abbiamo chiuso con 5 regioni, è rivoluzionario per comprare i farmaci, che ci farà risparmiare in tutto 31 milioni di euro, che solo per il Lazio comporterà un risparmio di circa 10 milioni di euro. Questo - ha concluso - è l'esempio di come si può risparmiare efficientando la macchina amministrativa e di come per noi spending review è innovazione e non taglio delle prestazioni". (xcol2)