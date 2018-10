Decreto Genova: Speranza (Leu), nel testo spunta condono per Ischia voluto da Di Maio

- Il coordinatore nazionale di Movimento democratico e progressista, e deputato di Liberi e uguali, Roberto Speranza, afferma su Twitter che "in Aula, alla Camera, si discute il decreto Genova e nel testo spunta il condono di Ischia voluto da Di Maio. Dovevano cambiare l'Italia. Mi sembra che per ora abbiano cambiato solo il loro programma. No al condono". (Rin)