Africa: cancelliere tedesco Merkel, aziende internazionali investano di più nel continente

- Il cancelliere tedesco Angela Merkel ha invitato oggi le aziende internazionali a investire di più in Africa anziché concentrarsi sull'Asia, poiché la Germania cerca di ridurre il flusso di migranti da questo continente verso l'Europa. “Per molti anni siamo stati molto concentrati sull'Asia, penso che in futuro l'occhio dovrebbe concentrarsi maggiormente sull'Africa”, ha detto il cancelliere tedesco inaugurando oggi i lavori della conferenza sugli investimenti tedeschi nei paesi africani membri dell'iniziativa G20, intitolato “Compact with Africa”. Con i suoi 54 paesi, il continente africano ha “un enorme potenziale di crescita”, ha sottolineato la Merkel, ribadendo come lo sviluppo dell'Africa rappresenti una delle principali priorità del suo mandato. “Noi europei abbiamo un forte interesse per i paesi africani che hanno buone prospettive economiche. Per questo c’è bisogno di investimenti pubblici e privati”, ha aggiunto il cancelliere. (segue) (Geb)