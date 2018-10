Cuba: presidente Diaz-Canel in missione fino al 12 novembre in Russia, Cina, Corea del nord, Vietnam e Laos (2)

- Diaz-Canel sarà quindi in Corea del nord, dove sosterrà incontri con il leader Kim Jong-un, il presidente del Presidium dell'Assemblea popolare suprema, Kim Yong-nam, e il primo ministro Pak Pong ju. Questi incontri, segnala la nota, "permetteranno di dare continuità al dialogo politico di alto livello tra i paesi e passare in rassegna importanti temi dell'agenda bilaterale e dello scenario internazionale". In Cina, successiva tappa del viaggio, il presidente cubano sosterrà incontri con "i quattro principali dirigenti dello Stato e del governo: il presidente Xi Jinping, il primo ministri Li Keqiang, il presidente dell'Assemblea popolare Li Zhanshu e della Conferenza consultiva politica del popolo cinese, Wang Yang. Diaz-Canel si recherà inoltre a Shanghai per presenziare alla prima China International Import Expo. Nel corso della visita in Cina, il presidente del Consiglio di stato cubano firmerà accordi nelle aree del commercio, delle energie rinnovabili, del turismo, della tecnologia e della cooperazione. (segue) (Mec)