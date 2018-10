Regione: Troncarelli, oltre 700mila euro per unioni di comuni e comunità montane

- "Oltre 700mila euro a sostegno dell'associazionismo comunale. Nello specifico, a disposizione delle Unioni dei Comuni e delle Comunità montane ci sono 559.656 euro di risorse statali a cui la Regione, dopo diversi anni, ha deciso di aggiungere un finanziamento proprio di 198mila euro". Così in una nota l'assessore alle Politiche sociali, Welfare ed Enti locali, Alessandra Troncarelli, commentando la delibera approvata oggi dalla Giunta Zingaretti."La Regione Lazio – prosegue l'assessore – torna a investire per facilitare e incoraggiare la gestione associata di servizi pubblici e funzioni. Con lo stanziamento aggiuntivo rispetto a quello statale, intendiamo premiare gli enti locali che, unendosi, riescono a migliorare l'offerta ai cittadini grazie al contenimento dei costi di gestione, la pianificazione delle attività nonché la condivisione delle risorse"."Queste sono le buone prassi a livello territoriale che come Regione Lazio – conclude Troncarelli – intendiamo promuovere al fine di superare i limiti di bilancio con cui gli enti locali si scontrano nell'erogazione dei servizi. I Comuni, unendo le loro forze, posso infatti riuscire a dare risposte più immediate ai bisogni delle comunità locali"."La ripartizione dei fondi avverrà tramite un avviso che determinerà i criteri e le modalità di erogazione. Tra i servizi in forma associata finanziabili ci sono: la raccolta dei rifiuti urbani; la gestione del sistema locale dei servizi sociali; il trasporto pubblico comunale; la polizia municipale e la polizia amministrativa locale; i servizi anagrafici; l'organizzazione generale dell'amministrazione", spiega la nota della Regione. (Com)